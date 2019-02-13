زيائن مصرف الجمهورية فرع صرمان متذمرون من نشر ارقام حساباتهم

أشتكي عدد من زبائن مصرف الجمهورية فرع صرمان “للاقتصادية” من قيام إدارة الفرع بنشر أرقام حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك “.

وقال فوزي شويش مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية بأن مستوي حماية الحسابات لدي مصرف الجمهورية عالية وبأن الامر لا يتعدى اجتهادات من قبل موظفي الفرع في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال مجدي الحميدي خبير مصرفي أن الخطورة في نشر ارقام حسابات شخصية تتمثل في فتح المجال امام بعض النصابين ومجرمي غسيل الاموال لاستخدام هذه الحسابات بطرق مختلفة منها بعث رسالة نصية تحمل شعار المصرف علي البريد الإلكتروني لعميل ما تطلب فيها أرسل الرقم السري بدواعي تحديث البيانات المصرفية وامام عدم دراية الكثيرين بالتقنية قد يقعون ضحية.

كما أضاف وقد يستخدم الحساب للإيقاع بالعميل قانونيا بعدم دراية منه كتحويل قيمة الي حسابه من حساب مراقب او مشبوه وامام ضعف الخدمات المصرفية قد يغفل المواطنين عن الابلاغ عنه ويضع نفسه تحت الطائلة القانونية.

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