اللواء الحاسي: إعلان تحرير الجنوب من العصابات المسلحة سيكون خلال الأيام القادمة

قال آمر غرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة، اللواء ركن عبد السلام الحاسي، إن إعلان تحرير الجنوب سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن العمليات العسكرية تسير سيرا حسنا وبسلاسة.

وأوضح الحاسي في لقاء نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية.

وأضاف الحاسي أن القوات المسلحة تلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي في تلك المناطق، لبسط الأمن والأمان، حيث وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة، مشيرا إلى وجود دوريات الأمن في الشوارع، كما وصل الوقود والسيولة المالية.

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