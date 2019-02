انتشال 35 جثة لقتلى مجاهدي درنة بينهم أجانب

المتوسط:

قام فريق انتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة، أمس الثلاثاء، بانتشال 35 جُثه لقتلى مجاهدي درنة من منطقة المدينة القديمة.

وأفاد المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، أنَّ عملية انتشال الجثث جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة حيثُ تم تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه قد تم دفن الجثث عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.

