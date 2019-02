تفاصيل اجتماع رئيس «ديوان النواب» مع مديري إدارات المجلس

المتوسط:

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري، اجتماعا مطولاً مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب، حيث اطلع رئيس ديوان مجلس النواب خلال الاجتماع على مستجدات العمل بكافة الإدارات والمكاتب بالديوان، بالإضافة إلى تنفيذ خطة العمل للعام الحالي بإدارات ومكاتب الديوان.

واطلع رئيس ديوان مجلس النواب على الشروع في تنفيذ الخطة التدريبية لرفع كفاءة الموظفين للعام 2019 من خلال انطلاق أولى الدورات التدريبية للعام الحالي أصول المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات لعدد من موظفي إدارات الديوان المستهدفين بالدورة.

