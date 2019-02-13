الاتحاد الأوروبي يضيف ليبيا للقائمة السوداء الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد الاتحاد الاوروبي القائمة السوداء الجديدة التي تضم 23 بلدا بينها ليبيا على أنها من الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء فان هذه القائمة تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وأكد البيان علي قيام اللجنة بتقييم مستوى التهديد القائم والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها الفعال مع الأخذ في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي مؤسسة المعايير الدولية في هذا المجال.

وبحسب البيان فقد اعتمدت اللجنة القائمة على شكل لائحة وسيتم تقديمها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد وبمجرد الموافقة، سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها.

وستواصل اللجنة مشاركتها مع البلدان التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في اللائحة الموضحة الحالية ، وستشارك بشكل خاص في معايير الرفع من القائمة ووفقاً للبيان ستُمكّن هذه القائمة البلدان المعنية من تحديد مواضع الخلل التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من أجل تمهيد الطريق لاحتمال شطبها بمجرد معالجة أوجه القصور الاستراتيجية.

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