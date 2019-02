«صحة المؤقتة»: نعمل على تقديم الخدمات الطبية في مختلف الجبهات

المتوسط:

شهدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية منذ مطلع عام 2018 وحتي فبراير من العام الحالي توسعة حقيقية في نطاق خدماتها بهدف الاستجابة الصحية وتقديم الخدمات الطبية في جميع الجبهات وعلي جميع الأصعدة .

وتم افتتاح عدد من المستشفيات والعديد من الأقسام المستحدثة وزيادة عدد السعة السريرية بالمستشفيات البعيدة عن مركز المدن وفقا للمخصصات المالية والإمكانيات المتاحة وصدور عدة قرارات منظمة للقطاع الصحي الليبي بشأن الإنشاء والتطوير والصيانة.

