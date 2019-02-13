“المؤقتة” تحذر “الرئاسي” من التلاعب بالجنوب

عبرت الحكومة المؤقتة في بيان أصدرته، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لقرار المجلس الرئاسي بتكليف علي كنّه آمراً لمنطقة سبها العسكرية برتبة فريق.

وبيّنت “المؤقتة” أن كنّه حصل على هذه الرتبة في فترة حكم النظام السابق قبل أن يلغيها المجلس الوطني الانتقالي الذي أدار أمور البلاد بعد ثورة فبراير 2011.

وقالت الحكومة المؤقتة إن الجيش الوطني وبعد بدء عمليته العسكرية في الجنوب ضد الإرهاب والعصابات الأجنبية، قرر منع تحليق الطيران بالمنطقة دون إذن مسبق، إلا أن المجلس الرئاسي أرسل طائرة مدنية إلى حقل الفيل مخترقا بذلك قرار الحظر.

وحمّلت “المؤقتة” في بيانها المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لما قد ينتج عن إجراءاته من آثار قد تصل إلى مواجهات دامية ونسف الجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق.

كما عبّرت الحكومة المؤقتة عن إدانتها واستهجانها لـرسالة مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي لمجلس الأمن، والتي اعتبر فيها عملية الجيش في حقل الفيل “عملا إرهابيا” ينتهك القانون الدولي.

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