اجتماع أمني موسع بطرابلس بشأن تأمين الاحتفالات

عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي اجتماعًا أمنيًا برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن المركزي العميد محمد فتح الله، برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة بطرابلس.

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة الخطة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير، وذلك بتأمين كافة المرافق الحيوية، للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة مدينة طرابلس، وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية.

وشدد مدير الإدارة على ضرورة معاملة المواطنين بالصورة الحسنة، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على والاستقرار داخل العاصمة.

