مستخدمي حقل الفيل يطالبون بإجلائهم من الحقل

طالب مستخدمي حقل الفيل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز المؤسسة الوطنية للنفط بإجلائهم عن الحقل نتيجة الوضع الامني والإنساني.

وعبر عدد من المستخدمين في اتصالهم مع ” الاقتصادية ” بأن الوضع الإنساني للمستخدمين الموجودين في الحقل والبالغ عددهم أكثر من 100 شخص صعب للغاية.

وقالوا نحن محاصرون من قبل تشكيلات امنية لا نعلم تبعيتها وهذه التشكيلات تقوم باستخدام بعض مرافق الحقل لأعمال لا نعلمها وهو ما يعرض حياة الموجودين للخطر.

واكدوا قيام التشكيلات المسلحة بالسطو علي مخزن المواد الغذائية وهو ما يهدد بموت المستخدمين جوعا وعطشا.

كما قالوا أكتفت الشركة بإجلاء المدير العام للحقل ” لاكوادوري الجنسية ” وكافة العاملين بجنسيات اجنبية وعدد بسيط من المستخدمين الليبيين منذ نحو الأسبوع فيما طالبت المستخدمين الموجودين في الحقل بعدم الحديث الي الصحافة.

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