المتوسط:

قال وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر، إنه تمَّ مناقشة برنامج نقل الاختصاصات، والبدء الفوري لنقل اختصاصات النظافة لبعض البلديات، وإشراف الوزارة على برنامج تدوير النفايات، كما تم مناقشة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال الفترة القادمة

وقدم الوزير، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، شرحًا عن زيارته لبلدية غريان، موضحا مطالب البلدية، وما ستقوم به وزارة الحكم المحلي لتحقيقها.

The post وزير «محلي الوفاق» يكشف تفاصيل زيارته لبلدية غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

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