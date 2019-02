المتوسط:

أفاد رئيس الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته بمصراتة، نوري المنقوش، بأنَّ شاحنات الوقود وصلت إلى مستودع سبها النفطي، إذ تحمل حوالي 4 مليون لتر من وقود البنزين والديزل.

وأشار المنقوش، إلى أنَّ الجيش الليبي بالجنوب قام بتكليف مجموعة لتأمين طريق الشاحنات من قبلهم، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال الشحنة القادمة ابتداءً من الأسبوع القادم.

