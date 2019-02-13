المالية تفرج عن مرتبات 24568 الف شخص من أصحاب التعيينات الجديدة

اعلنت إدارة الميزانية صباح اليوم الاربعاء عبر صفحتها الرسمية المباشرة في صرف جميع مرتبات العاملين الجدد المفرج عنهم من قبل ديوان المحاسبة وعددهم 24568 ألف ضمن حوالة مرتبات القطاع العام لشهر يناير من العام المالي 2019 .

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