اخبار ليبيا الان

المالية تفرج عن مرتبات 24568 الف شخص من أصحاب التعيينات الجديدة

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

اعلنت إدارة الميزانية صباح اليوم الاربعاء عبر صفحتها الرسمية المباشرة في صرف جميع مرتبات العاملين الجدد المفرج عنهم من قبل ديوان المحاسبة وعددهم 24568 ألف ضمن حوالة مرتبات القطاع العام لشهر يناير من العام المالي 2019 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك