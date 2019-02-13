القطرون تُودّع أحد أبنائها الأوفياء

قام عدد من الضباط والجنود في مدينة القطرون بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد رئيس عرفة محمد حسن في منطقة البخي والذي طالته أيادي الغدر من قبل مجرمين قاموا بالسطو على سيارته وقتله بعدة طلقات ناريه فارق على إثرها الحياة.

وعمل محمد في منطقة اللويغ في حرس الحدود ومنها انتقل إلى هيئة الإمداد والتموين ومن ثُم عمل في غرفة عمليات القطرون التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

وأشاد زملاء رئيس عرفة محمد حسن بأخلاقه والتزامه طيلة فترة عملهم معه، كما كان له الفضل في تدريب وتخريج دفعة من أفراد الجيش من مدينة القطرون في الرجمة قبل 3 سنوات.

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