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القطرون تُودّع أحد أبنائها الأوفياء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من الضباط والجنود في مدينة القطرون بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد رئيس عرفة محمد حسن في منطقة البخي والذي طالته أيادي الغدر من قبل مجرمين قاموا بالسطو على سيارته وقتله بعدة طلقات ناريه فارق على إثرها الحياة.

وعمل محمد في منطقة اللويغ في حرس الحدود ومنها انتقل إلى هيئة الإمداد والتموين ومن ثُم عمل في غرفة عمليات القطرون التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

وأشاد زملاء رئيس عرفة محمد حسن بأخلاقه والتزامه طيلة فترة عملهم معه، كما كان له الفضل في تدريب وتخريج دفعة من أفراد الجيش من مدينة القطرون في الرجمة قبل 3 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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