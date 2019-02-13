ورشة عمل لتعزيز قدرات المدربين بالمفوضية العليا للانتخابات

أعلن برنامج الأمم

المتحدة الإنمائي في ليبيا، الأربعاء، تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات المدربين في

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وذكر برنامج الأمم

المتحدة، في صفحته الرسمية، أن الدورة تستمر 5 أيام في مجال العمليات الانتخابية،

وأن هذا الورشة هو الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعتزم المفوضية تنظيمها

مستقبلا، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا.

وكان عضو مجلس

الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير صرح للرائد، الأحد الماضي،

أن إجراء انتخابات في ليبيا مشروط بتوفر الأمن والميزانية اللازمة.

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