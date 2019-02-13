وزير الخارجية الأثيوبي يبحث مع سيالة ديون ليبيا لدى بلاده

بحث وزير الخارجية محمد سيالة مع وزير الخارجية الأثيوبي “ورغنه جيبيهو”، الديون الليبية لدى أثيوبيا وكيفية استرجاعها، والسماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالعمل في ليبيا بعد حظر دام أكثر من أربع سنوات.

وناقش الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية التي عقدت فيها اليومين الماضيين، مسألة تسليم ونقل رفات المواطنين الأثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا تنظيم الدولة إلى موطنهم بعد استكمال التعرف على جثتهم.

يذكر أن وزير الخارجية محمد سيالة ترأس وفد ليبيا في القمة الإفريقية التي عقدت اليومين الماضيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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