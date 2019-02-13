الشحومي يكشف أسباب “انقسام الأفريقية”

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عبد السلام الشحومي إن الانقسام الحكومي جعل الوضع داخل الشركة ينحدر ويصل إلى حد انقسام الأفريقية على نفسها، حيث يعمل جزء في مقر تابع للشركة في منطقة جنزور وجزء آخر في مقر تابع للشركة في شارع النصر بالعاصمة طرابلس .

وأضاف الشحومي لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، أن جملة من القرارات الارتجالية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة الوفاق وتحديداً منذ عام 2016 عمّقت الانقسام داخل الشركة .

ولم يخفِ الشحومي التدخلات الخارجية في عمل الشركة وكذلك تحريك أموال وأصول تتبع شركة الخطوط الجوية الأفريقية من قبل بعض الشخصيات وجهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقال الشحومي إن القرارات التي صدرت أخيراً “زادت الطين بلة”، وأدت إلى تصرفات لا تليق مهنياً ولا إداريا، وأغلب هذه القرارات يبطل أمام المحاكم مثل التدخل المباشر في عمل مجالس الإدارات، عوضا عن التدخل المباشر أيضاً من قبل التشكيلات المسلحة في أعمال هذه المؤسسات، وفي هذه البيئة والظروف لا يمكن إلا أن تكون النتائج سلبية.

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