كونتي يدعو لـ”جبهة أوروبية موحدة” لمواجهة الهجرة

عاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للدعوة إلى تشكيل جبهة أوروبية موحدة لمواجهة قضية الهجرة غير القانونية، متهما الاتحاد الاوروبي بافتقاد التواصل مع الناس و”عدم القدرة على فهم احتياجاتهم الحقيقية.

وألمح كونتي وفي خطابه الثلاثاء، أمام النواب الأوروبيين إلى أن المشروع الأوروبي فقد بعضا من زخمه، وأن السياسة تفقد بوصلتها إن وظفت لصالح الاقتصاد فقط، داعيا إلى عدم الاستمرار في التعاطي مع تدفق المهاجرين بسلسلة من إجراءات الطوارئ فقط، وإنما اتباع نهج هيكلي لحل مستقر وفعال، يتضمن آلية تجبر الدول الأوروبية على تشارك عبء اللاجئين.

وقد رد زعيم حزب الشعب الأوروبي الألماني مانفريد ويبر بالقول إن البرلمان الأوروبي دعم سياسة لجوء أكثر عدلا وأكثر فعالية.

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