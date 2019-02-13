أغونا: العملية التي أطلقتها تشاد تأتي بعد عملية الجيش الليبي ضد المعارضة الموجودة في ليبيا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التشادية العقيد آزيم بومندو أغونا إن العملية التي أطلقتها حكومة بلاده شمال تشاد تأتي عقب العملية التي شنها الجيش الليبي ضد عصابات المعارضة المتمردة المتواجدة جنوب ليبيا.

ومن خلال بيان متلفز عبر التلفزيون التشادي الرسمي، وصف أغونا مجموعات المعارضة التي يقاتلها الجيش الليبي داخل ليبيا بالإرهابيين والمرتزقة، مؤكدا أن القوات المسلحة التشادية المتعاونة مع قوات عملية برخان الفرنسية باتت تسيطر الآن على كامل الحدود مشددا على يقظة قواتهم وأجهزة الأمن العاملة معها.

وتوعد المتحدث باسم الجيش التشادي بالرد الفوري على عصابات المرتزقة قادمة من أي جهة كانت فى إشارة منه للقوات التي تنسحب من ليبيا تحت ضغط عمليات الجيش الليبي جنوب البلاد.

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