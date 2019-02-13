سيالة يطالب المجتمع الدولي بتمويل مشاريع تنمية دول المصدر

دعا وزير الخارجية المفوض محمد سيالة المجتمع الدولي للقيام بواجبه في تمويل المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة.

وبحسب وزارة الخارجية فقد طالب سيالة على هامش أعمال القمة الإفريقية في إثيوبيا المجتمع الدولي بدعم دول العبور ومساعدتها للحد من ظاهرة الهجرة وما ترتبه من التزامات.

من جهة أخرى ناقش سيالة مع نظيره السوداني ملفات الأمن والحدود ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود, كما بحث مع وزير خارجية إثيوبيا إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالسفر إلى ليبيا, وملف الديون الليبية لدى أثيوبيا وكيفية استرجاعها.

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