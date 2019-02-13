بوغدانوف يؤكد استعداد بلاده لتعزيز العملية السياسية الليبية تحت رعاية أممية

جدد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده لتعزيز العملية السياسية الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حلول مقبولة، تهدف إلى ضمان ظروف التنمية المستدامة في ليبيا، كدولة واحدة مستقلة وذات سيادة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس القائم بالأعمال الليبية في موسكو، مصطفى أبو سعيدة، حيث أكد بوغدانوف حسب بيان للخارجية الروسية، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الهادفة إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية، في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا، على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد، وسلامتها الإقليمية، وسيادتها.

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