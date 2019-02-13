عاجل| العميد أحمد المسماري: هناك ترحيب بانتصارات الجيش وبالعملية العسكرية في الجنوب من الأهالي والأعيان والمشايخ.

تمنهنت-العنوان

المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري: هناك ترحيب بانتصارات الجيش وبالعملية العسكرية في الجنوب من الأهالي والأعيان والمشايخ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية