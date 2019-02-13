عاجل| العميد أحمد المسماري: القائد العام كان من المفترض أن يزور سبها ولكن لقاءه بعدد من الوفود الأجنبية أجل الزيارة.

تمنهنت-العنوان

المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري: القائد العام كان من المفترض أن يزور سبها ولكن لقاءه بعدد من الوفود الأجنبية أجل الزيارة.

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