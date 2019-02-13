بو الخطايبة: بريطانيا تؤوي عناصر من تنظيم الإخوان وتدعمهم

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية امس تحذيرا شديد اللهجة للسلطات البريطانية متهما إياها بإيواء عناصر من تنظيم الإخوان ودعمها لهم وعدم اتخاذ أي موقف واضح تجاهها على الرغم مما فعلته في ليبيا ودول عربية أخرى.

وأوضح بو الخطابية في تصريح لموقع العين الإخبارية أنه طالب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بأن تتعامل بلاده مع قيادات الإخوان القاطنة في مدينة مانشستر، داعيا إلى ضرورة تسليمهم للسلطات الليبية في أسرع وقت ممكن.

هذا وقد بحث بو الخطابية الإثنين مع بيكر والفريق المرافق له أوجه التعاون لتقديم الخدمات لصالح بلدية طبرق في قطاعي الصحة والتعليم وغيرها.

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