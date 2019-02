«الاتحاد الأوروبي» يضع ليبيا في القائمة السوداء الخاصة بغسيل الأموال

المتوسط:

اعتمد الاتحاد الأوروبي، القائمة السوداء الجديدة التي تضم 23 بلدا بينها ليبيا على أنها من الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك وفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وأفاد البيان، بأنَّ هذه القائمة تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وأشار البيان، إلى قيام اللجنة بتقييم مستوى التهديد القائم والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها الفعال مع الأخذ في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي مؤسسة المعايير الدولية في هذا المجال.

