الاجتماع الأول لإدارة المنافذ بمقر الإدارة العامة بالبيضاء

عقدت الادارة العامة لأمن المنافذ اجتماعها الاول بمقر الادارة بمدينة البيضاء، وقال مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عثمان عبد السلام إن إدارة المنافذ باشرت عملها خلال الشهر الماضي باستلام كافة المهام المناطة بها، من إشراف وتأمين وحماية لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ بعد استلامها من سرايا الحراسة التابعة للجيش والتي كانت من مهامها تأمين هذه المراكز الحيوية خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير الإدارة أنه تم خلال الزيارات التي جرت لكافة المنافذ الوقوف على مدى الجاهزية التامة وما تحتاجه هذه المنافذ من دعم لوجستي وعمل ميداني للإدارات التابعة للمنافذ لتوفير ما يلزم لتأدية المهام بالشكل المطلوب؛ إضافة إلى الانضباط والمتابعة لكل ما يتم دخوله للدولة عبر المنافذ سواء البضائع أو الاشخاص على حد سواء.

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