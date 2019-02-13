داخلية الوفاق تكلف مديريات الأمن بالمناطق لتأمين احتفالات ذكرى فبراير

كلفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، مديريات الأمن بالمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين مشاركة المواطنين في احتفالات ثورة السابع عشر من فبراير، في كل المدن الليبية.

وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على الفيس بوك، إن تعليماتها صدرت لكافة الأجهزة المتمركزة بالمنافذ والبوابات بتكثيف الدوريات، وتسهيل حركة المركبات الآلية، وضبط المخالفين، وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي تكفل أمن البلاد، وحماية الأرواح والأعراض، والممتلكات الخاصة والعامة.

وأضافت الداخلية الليبية، أنها تتابع الخطط والتدابير الأمنية لتأمين مدينة طرابلس الكبرى، ابتهاجا بهذه الذكرى العزيز حسب قولها.

وأوضحت داخلية الوفاق أن ترتيباتها الأمنية، تأتي استعداداً للاحتفالات الكبرى بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير، التي بدأت هذه الأيام في كافة الشوارع والميادين، ممثلة في الاستعدادات المكثفة، من قبل اللجنة العليا للاحتفالات، بالتعاون مع عدة جهات خدمية، لإحياء هذه الذكرى المجيدة.

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