مباحثات ليبية سودانية أثيوبية بشأن أمن الحدود والتهريب على هامش قمة الاتحاد الإفريقي

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، مع وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد، مسألة الأمن والحدود بين البلدين، ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والإقليم.

و تناول الاجتماع الذي عقد الإثنين الماضي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يعزز الأمن و الإستقرار .

واتفق الطرفان على استمرار الحوار و التشاور، حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سيالة على هامش القمة نفسها، مع وزير الخارجية الأثيوبي، ورغنه جيبيهو، إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية، بالسفر إلى ليبيا، بعد حظر لأكثر من أربع سنوات .

وتناول اللقاء الذي جرى يوم الإثنين الماضي، موضوع تسليم و نقل رفات المواطنين الإثيوبيين، الذين كانوا من بين ضحايا داعش إلى موطنهم الأصلي إثيوبيا، بعد استكمال التعرف على جثت الضحايا.

وتطرق اللقاء إلى موضوع الديون الليبية لدى دولة إثيوبيا، ومناقشة الآليات التي تسترجع بها هذه الأموال، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وكان الاتحاد الإفريقي، يوم الإثنين الماضي، قد طالب بتنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا، في يوليو المقبل، وإجراء انتخابات بهذا البلد العربي، في أكتوبر القادم.

وجاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن قمة الاتحاد التي عقدت يومي الأحد والاثنين، في أديس أبابا برئاسة مصر، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وطلب القادة الأفارقة بتنظيم المنتدى الوطني الليبي للسلام والمصالحة الشامل في النصف الأول من يوليو القادم، بمشاركة الأمم المتحدة.

كما طالبوا بالاشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية جميع التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر القادم.

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