السويحلي يرتقي لصدارة الممتاز

ارتقى فريق السويحلي لصدارة المجموعة الثانية من الدوري الممتاز بعدما تغلب على ضيفه الشط بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مصراتة الدولي ضمن الأسبوع السابع للدوري الممتاز .

وتقدم الشط عبر لاعبه عبد العزيز اللصي، لكن السويحلي استفاق في الشوط الثاني ليعادل النتيجة عبر محترفه الغيني فودا كيرا قبل أن يعزز لاعبه عبد الرحمن أبو سنينة تقدم فريق مدينة مصراتة بالهدف الثاني.

ليرفع السويحلي رصيده إلى ثماني عشرة نقطة في صدارة المجموعة متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق الاتحاد فيما توقف رصيد الشط عند أربع نقاط احتل أثرها المركز العاشر.

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