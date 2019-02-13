المسماري: قواتنا ستسيطر على باقي الحقول النفطية في المنطقة

قال المتحدث باسم عملية الكرامة أحمد المسماري إنهم بعد سيطرتهم على حقل الشرارة اليومين الماضيين؛ سيواصلون ما سماه تطهير باقي الحقول في المنطقة.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مطار تمنهنت؛ أن قواتهم ستتجه جنوب مدينة سبها نحو مرزق وأم الأرانب وباقي المناطق؛ حتى تصل إلى الحدود النيجيرية التشادية، وفق قوله.

وكان رئيس الأركان التابع لقوات الكرامة عبدالرازق الناظوري قد نفى في تصريح لرويترز اليومين الماضيين؛ أن تكون لديهم نية للتحرك نحو أي حقل نفطي آخر إلا في حال وجود تهديدات أمنية، وفق قوله.

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