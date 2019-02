المتوسط:

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، الموافق 13 فبراير لعام 2019، جولة جديدة من جلسات «مُلتقى تجمع القوى الوطنية»، الذي يرأسه، حسن طاطاناكي.

وتأتي جلسات هذا المؤتمر، التي انعقدت في العاصمة الليبية طرابلس، بدعوة من رئيس تجمع القوى الوطنية، حسن طاطاناكي، للم الشمل، وإنقاذ البلاد والنهوض بها.

وتعد هذه الجولة الثانية بعد اللقاء الذي استضافته العاصمة التونسية، آواخر العام الماضي، كما أنها الأولى من نوعها في الداخل الليبي، حيث يشارك فيه أكثر من 50 كيانا سياسيا ونقابات مهنية واتحادات.

ودعا «تجمع القوى الوطنية»، لإعادة الحياة الدستورية والقانون إلى ليبيا. كما يدعو إلى الاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، كان ألمح مطلع فبراير، إلى إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تسوية تاريخية شاملة.

ورداً على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، وذلك خلال زيارته للعاصمة المصرية، قال إن «الليبيين يريدون انتخابات ونحن نقول مرحبا بالانتخابات التي آن أوانها، على أن تكون حلاً للمشكلة وليس تفاقما للأوضاع بليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي: «لا بد من شروط أساسية نعمل عليها، منها وجود قانون ينظم ذلك والتزام من الجميع بما تسفر عنه النتائج، حتى لا نجري انتخابات تفاقم الأزمة».

The post «ملتقى تجمع القوى الوطنية» يدعو لإعادة الحياة الدستورية والقانون إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية