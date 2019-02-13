العباني: عملية الجيش في الجنوب نالت تأييدا إقليميا ودوليا

أشاد عضو مجلس النواب، محمد العباني، بعملية القوات المسلحة لتطهير الجنوب من المرتزقة التشاديين والسودانيين، والعصابات الإرهابية المارقة، التي قال إنها تعيث فسادا في الجنوب، وتمارس كل أنواع الإجرام فيه.

وأضاف العباني في تصريح لصحيفة العين الإخبارية، إن إطلاق العملية العسكرية كان قرارا حكيما لتأدية أهم واجبات الجيش في تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية الحدود الجنوبية المستباحة.

ووصف العباني ما قام به المجلس الرئاسي بتكليف علي كنة آمرا لمنطقة سبها العسكرية، بأنه خلط للأوراق، وإرباك للعملية العسكرية، واستجابة لأهواء التيارات الإخوانية، مؤكدا أن عملية الجيش في الجنوب نالت تأييدا دوليا وإقليميا.

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