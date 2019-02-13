مؤكدة سحب صفته العسكرية .. المؤقتة تعيين “كنه” خلط للأوراق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت الحكومة المؤقتة بأشد العبارات قيام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإصدار قرار تعيين “علي كنه” آمراً لمنطقة سبها العسكرية وبرتبة فريق مع العلم بأن هذه الرتبة منحت له من قبل النظام السابق وقد تم إلغاؤها من المجلس الوطني الانتقالي الذي تولى زمام الأمور في البلاد فترة ثورة السابع عشر من فبراير .

وأحاطت الحكومة – في بيان لها اليوم الأربعاء واطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – في هذا الصدد الشعب الليبي والرأي العام العالمي بخمس نقاط تعبرعن وجهة نظرها تجاه أحداث الجنوب .

وأوضحت أن القوات المسلحة لقد تحركت نحو الجنوب بعد الاستغاثات والنداءات المتكررة من أبناء الجنوب عقب تغول العصابات الإجرامية والإرهابية المرتزقة.

وأكدت التفاف أبناء الجنوب بكافة أطيافه ومكوناته حول القوات المسلحة عند وصولها إلى الجنوب للقيام بواجبها الوطني.

وأضافت الحكومة في البان نفسه أنه منذ أن بدأت القوات المسلحة بعمليات محاربة الإرهاب وتطهير الجنوب من العصابات الإجرامية المارقة، ووصولها إلى مدينة أوباري، وتأمين المنطقة فقد أرسل ما يُسمى بالمجلس الرئاسي طائرة مدنية على متنها مجموعة تابعة له إلى حقل الفيل مخترقةً بذلك ما صدر عن القوات المسلحة بمنع الطيران فوق المناطق الجنوبية باعتبارها مناطق محظورة، إلا بإذن مسبق منها.

وأكدت الحكومة رفضها هذه الإجراءات التي قام بها ما يُسمى بالمجلس الرئاسي، فإنها تحمله المسؤولية كاملة على ما قد يترتب على هذه التصرفات من خلط للأوراق وإنجرار الوطن لمواجهات دامية وتدمير لنسيجه الاجتماعي، وضرب كافة المساعي الداخلية والدولية المبذولة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى ما يحقق الوفاق بين الليبيين بكافة أطيافهم

واستنكرت الحكومة ما تقدم به مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة من طلب ضد القوات وهي تقارع وتجابه وتحارب الإرهاب بالجنوب .

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