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منظمة حقوقية تنتقد تقاعس تونس في استرجاع أطفال جهاديين محتجزين في بلدان عربية

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تسعى الحكومة التونسية لاسترجاع أطفال تونسيين محتجزين في ليبيا كان أباؤهم في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أرسلت مؤخرا فريقا من الشرطة الفنية إلى مصراته لجلب عينات من حمض نووي لهؤلاء الأطفل للتأكد من هويتهم قبل استرجاعهم. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن هذه المساعي غير كافية خاصة في ظل تدهور أوضاع عائلاتهم في سوريا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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