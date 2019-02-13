المسماري: وفود من مصراتة تصل سبها

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، وصول وفد رفيع المستوى من القيادة العامة إلى مطار تمنهنت في الجنوب الليبي حاملا رسالة من القائد العام المشير خليفة حفتر للجنوب.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من مطار تمنهنت، إن وفودا من مصراتة وصلت إلى سبها تأكيدا على وحدة الدم الليبي، وأضاف “نتعهد بمواصلة السير إلى الأمام وفاءً لدماء الشهداء ولتكريس وحدة الشعب الليبي وتماسكه”.

وحيّا المسماري قبائل الطوارق والتبو وأولاد سليمان ودعاهم إلى عدم الاستماع لوسائل الإعلام المغرضة، مبينا أن عملية الجيش في الجنوب تأتي لتطهير المنطقة من الإرهاب وليست احتلالا أو اعتداء.

ولفت إلى ترحيب من الأهالي والأعيان والمشايخ بالعملية العسكرية وانتصارات الجيش، وقال “نطمئن الليبيين بأن القوات تزحف تجاه مرزق وأم الأرانب بهدف توفير الأمن للمواطنين”.

وبشأن الأوضاع في درنة، قال العميد المسماري إن القوات المسلحة قضت على أوكار الإرهاب في المدينة، مطالبا المواطنين بالتعاون للقضاء على الخلايا النائمة، محذار في الوقت ذاته من التستر على المجرمين في المدينة.

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