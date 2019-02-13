(بالفيديو) حل المعارضة النيجرية وتسليم أسلحتها قرب الحدود مع ليبيا

نيامي-العنوان

قالت مصادر إعلامية محلية في النيجر، الأربعاء، أن قوات تابعة للمعارضة النيجرية قد سلمت أسلحتها للقوات العسكرية بعد حصولها على ضمانات لتحقيق مطالبها.

وأكدت المصادر بأن المعارض بريزدا محمد صالح تني التباوي قام بحل المعارضة وتسليم 21 آلية، كما قام 170 عنصرا من المعارضة بتسليم أنفسهم بحضور وزير العدل وأعضاء من البرلمان بالنيجر.

يشار إلى أن الحركة تتمركز في منطقة المثلث الحدودي بين تشاد وليبيا والنيجر، ويأتي هذا التسليم تزامنا مع العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية جنوب البلاد.

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