كتائب اللواء 73 تُغادر درنة بعد انتهاء العمليات

بعد انتهاء عملياتها في مدينة درنة عادت السرية الثالثة الكتيبة 276 مشاة التابعة للواء 73 مشاة إلى مدينة بنغازي للاستعداد مع باقي السرايا بالكتائب العسكرية للمهام القادمة.

يذكر أن الكتائب التابعة للواء 73 مشاة في درنة عادت إلى معسكراتها بعد انتهاء المهام القتالية في درنة، منها 409 مشاة إلى طبرق، 303 مدفعية إلى المرج، 165 مشاة إلى البيضاء، 276 مشاة إلى مدينة بنغازي.

يشار إلى أن العمليات العسكرية في مدينة درنة انتهت منذ يومين عندما تمكنت الوحدات العسكرية من القضاء على الإرهابيين في آخر معقل لهم بالمدينة القديمة.

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