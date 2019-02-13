رغم تحذير الجهات الأمنية بضرب بيد من حديد .. استمرار عمليات تهريب المركبات الآلية إلى السودان 

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم تتوقف عمليات تهريب السيارات من ليبيا إلى دول الجوار، وذلك بسبب ما يحققه المهربين من أرباح كبيرة من المال في هذه التجارة غير المشروعة، وبالرغم من الجهود الأمنية التي تبذل للإيقاع بشبكات تهريب السيارات إلا أنها ما تزالت مستمرة .

وقبل أيام ضبط أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري من اثنين يحملان الجنسية السودانية يقومان بتفكيك مركبة داخل “رابش” الكويفية .

وفور ورود المعلومات إلى المركز من مصادره الخاصة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم انتقال أعضاء التحريات إلى عين المكان وعند دخول أحد الجراجات، وجدوا أجزاء لمركبة نوع “لاندروفر” اللون أصفر موجودة داخل أكياس مُعِّدة لنقلها إلى خارج البلاد .

وأكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي، ضبط الشخصين القائمين على هذا العمل، وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما وبأنهما ينويان نقل المركبة المفككة من مدينة بنغازي إلى مدينة جالو ومنها إلى دولة السودان .

وأضاف المكتب أنه تم أخذ الإجراءات اللازمة حيال الشخصين المضبوطين وعرضهما على النيابة العامة لإتمام الإجراءات القانونية .

وتعد هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فقد تمكن أعضاء وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي نهاية العام الماضي من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود، وتحتوي على مركبات آلية صغيرة الحجم معدة للتهريب خارج ليبيا، بالإضافة إلى القبض على تشكيل عصابي لتهريب الوقود إلى السودان.

وتزامن ذلك مع الخطة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال غرب إقليم دارفور السوداني، للسيطرة على السيارات غير المرخصة، والتي يُزعم أنها دخلت الدولة مؤخراً عبر الحدود مع ليبيا.

ومع التعاون الأمني بين دول جوار ليبيا، سواءً كان ظاهراً أو باطناً، تظل عمليات التهريب لعدد كبير من السيارات الليبية رائجة ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي الذي يعاني أساساً من عمليات التهريب الأخرى.

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