المتوسط:

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العقيد، أحمد بوكراع، عن أن هناك خطوات جادة بدأ العمل بها في إطار التنسيق بين وزارتي العدل والصحة تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، رقم “1464”، لعام 2018 بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمستشفى الجديدة، وتكون تبعيته لوزارة العدل داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، التابعة لجهاز الشرطة القضائية.

وأكد بوكراع، أن التنسيق بين الوزارتين لتطوير المصحة الجديدة، إلى مستشفى إيوائي يقدم خدماته لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، يأتي من حرص رئيس الجهاز العميد محمود أبوحميدة، ومدير إدارة الرعاية الصحية الدكتور هشام العثري، بأن يقدم المستشفى خدماته للمرضى من النزلاء، موضحاً أن المسؤولين في وزارة الصحة أبدو استعدادهم لدعم المستشفى بالإمكانيات والكوادر الطبية المؤهلة .

وأشار في السياق نفسه، إلى أن كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل على مستوى ليبيا لديها تواصل مع إدارة الجهاز، ويوجد فيها عيادات تقدم خدماتها للمرضى من النزلاء متمثلة في الكشوفات المبدئية عند دخول النزيل للمؤسسة وإجراء التحليلات اللازمة وغيرها من الخدمات على مدار الساعة.

The post قريبًا.. افتتاح مستشفى إيوائي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية