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لمسماري: عمليات الجيش في الجنوب تهدف لتطهيره من الارهابيين والمجرمين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لمسماري: عمليات الجيش في الجنوب تهدف لتطهيره من الارهابيين والمجرمين

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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