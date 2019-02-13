افتتاح مركز شرطة أوجلة بعد إتمام صيانته

افتتحت مديرية أمن أوجلة أجخرة مركز شرطة أوجلة بعد الانتهاء من صيانته التي استمرت لعدة أشهر، وجرى الافتتاح بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي أوجلة وأعيان ومشايخ البلدية بالإضافة إلى عدد من ضباط ومنتسبي مديرية الأمن أوجلة إجخرة ومديرية أمن جالو وعدد من منتسبي القوات المسلحة والشرطة العسكرية الواحات.

وقال المكلف بتسيير الاعمال اليومية للمديرية العقيد فايز اسحيم، إن مديرية أمن أوجلة أجخرة تشهد خلال الفترة الأخيرة عمليات تشييد لمنشآت شرطية وصيانة أخرى، والتي ستعزز بدورها الجانب الأمني داخل نطاق عمل المديرية.

يشار الى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار ابراهيم بوشناف، قد دعا مديريات أمن الواحات الى ضرورة تفعيل الأمن والمجاهرة به، لأهميته الاستراتيجية لمكافحة ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية بالمنطقة.

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