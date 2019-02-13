ترحيل 90 مُهاجرا من زوارة إلى طرابلس

في إطار العودة الطوعية للمهاجرين قام مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين المؤقت بمدينة زوارة بترحيل 90 مهاجرا من جنسيات مختلفة من مطار زوارة الدولي الى مطار معيتيقة الدولي.

وجاءت هذه الخطوة بإشراف المنظمة الدولية للهجرة، وتمهيدا لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

والمُهاجرون المُرحّلون هم 58 نيجيرياً، بينهم 11 نساء و6 أطفال، و13 من غينيا كوناكري، و12 من مالي، و3 من نيبال، ومهاجران من بوركينا فاسو، ومهاجر واحد من الكاميرون.

يشار إلى أن عملية الترحيل هذه تأتي في ظل مجهودات كبيرة يقوم بها مركز إيواء المهاجرين في زوارة لترحيل المهاجرين رغم قلة الإمكانيات.

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