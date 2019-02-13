جلالة: المفقودون وجبر الضرر أبرز عوائق اتفاق مصراتة وتاورغاء

قال وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة إن ملفي المفقودين وجبر الضرر هما أبرز العثرات أمام لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة؛ وإن الملفين لا علاقة للوزارة بهما.

وأوضح جلاله في تصريح للأحرار الأربعاء؛ أن ملف جبر الضرر مرتبط بوزارة المالية والمصرف المركزي وأنذ العمل جار على تسييل مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار كدفعة ثانية بعد توزيع الدفعة الأولى التي بلغت خمسة وثلاثين مليون دينار؛ في انتظار الدفعة الثالثة التي ستصرف عند اعتماد الميزانية.

كما أضاف جلاله في تصريحاته للأحرار؛ أن العائق الأكبر في ملف البحث عن المفقودين هو وجود إشكالية داخل الهيئة نفسها باعتبار الملف من اختصاصها، وفق قولها.

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