«رحاب بن نوبة»: تجمع القوى الوطنية يُؤكد على وجود حياة دستورية لاستقرار المؤسسات

قالت نائبة رئيس التجمع الليبي الديمقراطي الدكتورة، رحاب بن نوبة، إنَّ الهدف من انعقاد «مُلتقى تجمع القوى الوطنية» في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، هو العمل على بناء دولة مدنية «دولة مؤسسات»، حيث لمْ نحتكم إلى السلاح أو إلى أي مشهد خلافي على نطاق المشهد السياسي.

وأضافت رحاب، خلال لقائها على قناة «العربية»، أنَّ معظم النقابات والاتحادات والقوى السياسية شاركت في هذا الملتقى اليوم، من أجل المُساهمة في بناء الدولة المدنية.

وتابعت رحاب،: «نحن هنا في مشهد توافقي، توافقنا أولاً ما هو الحل الدستوري اليوم في ليبيا، وتوافقنا ثانيًا يتمثل في أنَّ المشهد السياسي بخلافاته وبتعثره، وبتعثر الإدارة التنفيذية كان لا بد على هؤلاء أن يجتمعوا ويضعوا مطالب.. وضعت هذه المطالب في العاصمة التونسية.. واليوم اجتمعنا لنضع آلية وتقديم خُطة من أجل ليبيا».

وأوضحت رحاب،: «أنَّنا نُحمل المسئولية الكاملة لِلأجسام الموجودة اليوم، من مجلس نواب ومجلس دولة وسلطة تنفيذية على أنواعها وعلى اختلاطها، بأننا وَجدنا حلاً تَنادت لهُ النخب الفاعلة والمجالس والكيانات السياسية لرؤية وخُطة لحل الأزمة الليبية، وأنَّ هذه الخُطة تبدأ بِالمسار الدستوري»، موضحة أنَّ هذا التجمع بادر اليوم، بوضع آلية لحل المسار الدستوري، لأنَّ هذا المسار تعثر.

وأشارت رحاب، إلى أنَّ «تجمع القوى الوطنية» شكّل لجنة فنية من أساتذة جامعات ونخب ومستشارين وقضاة لوضع حل دستوري، للاعتراف بفشل المسودة، وبالتالي لابد أنْ نأتي بحياة دستورية تُوضح استقرار المؤسسات، حيثُ لنْ نسمح بمدد مُؤقتة مرة أخرى.

