علاج 100 حالة مصابة باللشمانيا في بني وليد والإصابات في تزايد

قالت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد إن حالات الإصابة بمرض اللشمانيا بالمدينة في تزايد مستمر، مؤكدة أن العلاج الموجود لا يكفي جميع الحالات، خاصة مع علاج عدة حالات من مناطق مزدة ونسمة المجاورة لمدينة بني وليد.

وطالبت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، المركز الوطني للأمراض السارية والمشتركة زيادة عدد الجرعات للمدينة وبشكل عاجل ليتحصل كل المترددين على العلاج.

وبحسب مكتب الإعلام بالإدارة فإن المصابين الذين تم علاجهم تجاوز 100 حالة، بينهم أطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح عيادة لعلاج اللشمانيا بالمركز الصحي الزملة يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مؤكدًا أن العلاج يتم تحت إشراف أطباء جلدية مختصين.

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد يوم الخميس الماضي 500 جرعة مضادة لمرض الليشمانيا لعلاج الحالات المرضية الموجودة في المدينة.

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