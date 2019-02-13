الفلاح يجب إعادة النظر في موظفي المصانع المتعثرة

قال رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبدالله الفلاح للاقتصادية بأن العاملين في المصانع المتعثرة يعتبرون قوة اقتصادية راكدة منذ سنوات يتم صرف مرتبات لها بدون الاستفادة منها معتبراً أنها باتت غير قادرة علي متابعة التطور العلمي في مجال عملها.

وأضاف لقد تقدم المجلس بمقترح إحالة غالبية العاملين والموظفين إلي التقاعد (غالبيتهم في سن التقاعد) ومنح تعويض او مكافأة انهاء خدمة للاخرين حتي يتمكنون من التحول للقطاع الخاص بعمل فردي او بالمشاركة .

وأوضح الفلاح بان اغلب المصانع التي يطلق عليها بالمتعثرة انتهي عمرها الافتراضي ولم تعد ذات جدوى معتبراً أن مبادرات تشغيلها غير ذات فائدة مضيفا لاتوجد رغبة لدى المسؤولين علي إيجاد حلول في الوقت الحالي.

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