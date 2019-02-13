أخطر أنواع الفساد تُمارس في ليبيا

تقرير| 218

لم يعد غريبا أن يكون الفساد جزءًا من الأخبار اليومية في بلد تعيش الفوضى وغياب القانون مثل ليبيا، لكن أخطر أنواع الفساد ذلك الذي يطال المواد الغذائية ويسبب الأمراض والأزمات الصحية للمواطنين.

وفي صبراتة قام قسم مكافحة التهريب والمخدرات ومكتب الحرس البلدي ومكتب شؤون الإصحاح البيئي بالمدينة، بإقفال مؤقت لمصنع الرباط التاريخي لتعليب الأسماك بعد ضبط عدة مخالفات فيه.

وجاء إغلاق المصنع بناء على رسالة من وكيل نيابة صبراتة الجزئية تطلب تشكيل لجنة والانتقال للمصنع والتحفظ على المواد الموردة وتشميع الأماكن الموجود بها لحين البت في أمرها.

وقامت اللجنة بتنفيذ قفل مؤقت للمصنع لحين التصرف في المواد المخالفة، فيما تبين وجود زيت زيتون داخل المصنع مورد من دولة تونس غير مطابق للمواصفات الليبية، وعلب من التونة والسردين لمصانع غير ليبية وذات منشأ إيطالي وسوري وتونسي، وعلب مجهولة الهوية.

يشار إلى أن المصنع متوقف عن العمل منذ العام 2014 وتم توريد المواد بطريقة اعتماد مستندي من مصرف ليبيا المركزي، ومن المفترض أن يتم تشغيل المصنع في الأيام القادمة بعد إحضار المواد الخام.

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