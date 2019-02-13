المسماري: لهذا السبب أجل حفتر زيارته للجنوب

أكد المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري أن الجيش الليبي يزحف باتجاه مرزق وأم الارانب حتى يصل الحدود التشادية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده من قاعدة تمنهنت في الجنوب الليبي إن عمليات الجيش في الجنوب تهدف لتطهيره من الارهابيين والمجرمين مضيفا: كنا في اجتماعات متواصلة مع مكونات الجنوب الذين رحبوا بعمليات الجيش الهادفة لتأمين المنطقة.

وأشار المسماري إلى وصول قافلة مواد غذائية من بنغازي إلى الجنوب مؤكدا أنه سيتم توزيعها مجانا على المواطنين لافتا إلى توفر الوقود في المنطقة.

ولفت المسماري إلى أن قائد الجيش خليفة حفتر قام بتأجيل زيارته للجنوب بسبب الانشغال بلقاء وفود أجنبية.

ودعا المسماري مكونات الجنوب إلى الانتباه للإعلام وما يقدمه من حملات تشويه مغرضة.

وحول ألأوضاع في درنة قال المسماري نعتقد ان درنة اصبحت امنة وقد يكون هناك خلايا نائمة لذلك نطالب بتعاون الأهالي بعدم التستر على المتطرفين مشيرا إلى أن الجيش قام أمس باستهداف أوكار الارهاب في المدينة وتمكن من قتل العشرات من المتطرفين كما ألقى القبض على العشرات أيضا

وحذر المسماري من أن ليبيا مهددة بالانقسام الأمر الذي يستوجب توحيد المواقف والسير للامام والاستفادة من تجارب الماضي موضحا أن المشروع الوحيد القابل للتمدد في ليبيا هو مشروع الوطنية المخلصة.

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