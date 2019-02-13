(بالفيديو) فرانك بيكر يتحدث عن زيارته إلى بنغازي وطبرق

بنغازي-العنوان

نشر السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، تسجيلا مرئيا حول زيارته إلى مدينتي بنغازي وطبرق تحدث فيه عن أهمية دعم المؤتمر الوطني الليبي الجامع.

وقال بيكر أن المؤتمر الوطني الليبي الجامع يمثل فُرصة إلى الليبيين لتقرير مُستقبلهم.

وكان قد استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، أمس الثلاثاء، فرانك بيكر، ونقاشا سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والإعمار في مدينة بنغازي.

وأشار بيكر خلال اللقاء، إلى دور بريطانيا الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي استهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة.

فيديو حول زيارتي إلى #بنغازي و #طبرق هذا الأسبوع ، قابلتُ العديد من الليبيين وناقشنا دعم #بريطانيا🇬🇧 إلى #ليبيا 🇱🇾 وأهمية دعم المؤتمر الوطني الليبي الجامع الذي سينعقد قريباً ، فهو يُمثّل فُرصة إلى الليبيين لتقرير مُستقبلهم #بريطانيا_مع_ليبيا 🇱🇾🇬🇧 pic.twitter.com/vXGtWoiIgN

— Frank Baker (@FrankBakerFCO) February 13, 2019

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