توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الخميس 14 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد أن تشهد الاجواء استمرار تأثرها بالمنخفض الجوي الاوروبي وسيطرة الكتلة الهوائية الباردة على منطقة وسط البحر المتوسط وهو ما يخيم بأجواء شتوية على مختلف المناطق.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الخميس 14 فبراير 2019:

وفقا للخبراء يتواصل الطقس بارد على كافة المناطق بسبب سيطرة كتلة هوائية باردة على منطقة وسط البحر المتوسط والتي تؤثر على مناطق ليبيا بصفة عامة والمناطق الشمالية بصفة خاصة.

وتوقع الخبراء هذه الاجواء متوقع ان تستمر لمدة 4 او 5 ايام القادمة بحيث تبقي الاجواء يوم الغد الخميس باردة بالاخص على المناطق الجبلية.

وستشهد درجات الحرارة القصوى بحسب الخبراء تراوحها ما بين 11 إلى 17 درجة ومابين 5 إلى 9 درجات على المرتفعات الجبلية.

وبحسب الخبراء فإن فرصة سقوط الامطار تبقى على مناطق الشمال الغربي من حين إلى اخر وبشكل متقطع ولا زالت السحب الممطرة والرعدية تتركز على مناطق الخليج والشمال الشرقي خاصة مناطق الشمال الشرقي.

فيما ستكون الرياح على كافة المناطق ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية نسبيا على الساحل الشرقي.

وحالة البحر يبقى مضطرب إلى شديد الاضطراب على الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 2.00 إلى 5 امتار.والله اعلم.

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