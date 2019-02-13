الرئاسي يقر ضوابط عملية استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة

أقر المجلس الرئاسي ضوابط لعملية استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة اعتباراً من 15 ابريل المقبل.

وحدد بموجب القرار رقم ( 148 ) لسنة 2019 والذي تحصلت الاقتصادية علي نسخة عنه بعض الضوابط المتمثلة في ان يكون الاستيراد لغرض الاستعمال الخاص وليس لغرض التجارة وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال الثلاث سنوات، وطالب بالا يزيد عمر سيارات الركوبة والسيارات العائلية والنقل الخفيف علي ( 10 ) سنوات من تاريخ تصنيعها والا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف علي ( 4 ) طن.

وأوضح القرار بأنه يجوز لمزاولي النشاط الاقتصادي المختص باستيراد السيارات بمختلف انواعها ” ركوبة نقل والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات المستعملة ” للقيام بعملية الاستيراد لغرض التجارة وفقا لبعض الضوابط منها ان تكون الجهة المستوردة متخصصة في استيراد السيارات وان تكون الجهة المستوردة مقيدة في سجل المستوردين، وحدد بالا يزيد عمر سيارات الركوبة العامة والحافلات ( 30 ) راكبا فأقل وسيارات النقل الخفيف حمولة ( 4 ) طن فأقل علي ( 8 ) سنوات من تاريخ تصنيعها والا يزيد عمر الحافلات التي تزيد حمولتها علي ( 30 ) راكبا فأقل وسيارات النقل والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تكون حمولتها أكبر من ( 4 ) طن علي ( 7 ) سنوات.

موضحاً ان عمر السيارة او المركبة يحتسب علي اساس تاريخ الصنع بغض النظر الطواف.

وبين القرار بانه يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المؤسسة تأسيسا صحيحا وفق للقانون استيراد السيارات المستعملة بمختلف انواعها ” ركوبة – نقل – حافلات – شاحنات – رؤوس جر – مقطورات ” لغرض استعمالها في نشاطاتها فقط وليس لغرض التجارة وذلك في حدود احتياجاتها ووفقا للضوابط المنصوص عليها.

وحذر القرار استيراد السيارات والمركبات بمختلف انواعها بمقود علي اليمين.

وقال القرار لا يجوز الافراج عن السيارات والمركبات المستعملة المستوردة بالمخالفة ويتم بحسب الاحوال وبما يحقق المصلحة العامة اما مصادرتها والتصرف فيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص او الزام شركات النقل ووكالات الشحن بإعادة شحنها علي نفقتها الي مرافئ التصدير مع تغريمها الغرامات المنصوص عليها قانونا.

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